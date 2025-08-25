Το Μονολίθι Πρέβεζας είναι η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης με μήκος 25 χιλιόμετρα

Η χώρα μας φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες της μόνο που πλέον η Ελλάδα μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει και τη μεγαλύτερη ακτή στην Ευρώπη.

Πρόκειται για μια επιβλητική παραλία με τη χρυσή άμμο που βρίσκεται στην Πρέβεζα και ονομάζεται Μονολίθι. Το μήκος της φτάνει τα 25 χιλιόμετρα γεγονός που της δίνει την πρωτιά σε όλη την Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη παραλία ξεκινά από το χωριό Μύτικας και φτάνει ως την Καστροσυκιά με το τοπίο να είναι μαγικό. Από εκεί αρχίζει το περίφημο δάσος Μονολιθίου που έχει μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων.

Τα νερά είναι καταγάλανα και κρυστάλλινα και η αμμουδιά έχει χρυσαφένιο χρώμα με μικρά βοτσαλάκια. Το ονειρικό σκηνικό συμπληρώνουν τα δέντρα, οι ευκάλυπτοι και το πράσινο τοπίο που κόβει την ανάσα.

Η παραλία πήρε το όνομά της μια συστάδα μεγάλων βράχων που βρίσκονταν περίπου δέκα μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για βράχους που υψώνονταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το 1943. Τότε κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου Γερμανοί και Ιταλοί προκειμένου να διασκεδάσουν βομβάρδισαν την περιοχή με όλμους και με αυτό τον τρόπο κατέστρεψαν τους βράχους.

Στην περιοχή δεν επιτρέπεται η δόμηση λόγω της Αρχαίας Νικόπολης γεγονός που την κάνει μοναδική.