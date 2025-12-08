Το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι είναι στο Χαλάνδρι: 20.000 λαμπάκια και 20 μέρες δουλειάς για το εντυπωσιακό θέαμα

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και οι στολισμοί σε σπίτια έχουν φέρει το γιορτινό κλίμα για τα καλά. Έτσι και ένα σπίτι στο Χαλάνδρι που τραβά φυσικά τα βλέμματα.

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουν περιοριστεί σε κάποια αμπ0άκια στα παλκόνια των σπιτιών τους, όμως δεν λείπουν και εκείνοι που ήθελαν κάτι πιο φαντεζί για τις γιορτές και έκαναν τα σπίτια τους κοσμήματα για τις γιορτές των χριστουγέννων.

Με χιλιάδες λαμπιόνια και λεπτομερή σχεδιασμό, ένας κάτοικος του Χαλανδρίου έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο θέαμα που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Τον στολισμό αυτόν κρατά από το 2002 ενώ φέτος μόνο χρειάστηκε 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως εξήγησε, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός. Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, κάτι που κάνει τα παιδάκια να μαγεύονται από το ακρως εντυπωσιακό σκηνικό.

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς ενώ η επίσημο φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07.12.2025 στις 20:00.

Όπως εξήγησε, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό, δημιουργώντας κάθε χρονιά διαφορετικό μοτίβο.

Ο κ. Βασίλης αναμένεται να παρουσιάσει και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, ώστε –όπως λέει– να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» των παλαιότερων ετών.