Το πιο χριστουγεννιάτικο τραμ είναι γεγονός και βρίσκεται στην Αθήνα – Στολισμένο με λαμπάκια και γιρλάντες εκτελεί τα δρομολόγιά του

Βίντεο από το τραμ δείχνει τον πανέμορφο στολισμό του και τους κατοίκους να μένουν άφωνοι από το πέρασμά του
τραμ
Το στολισμένο τραμ /EUROKINISSI

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται η Αθήνα τις τελευταίες μέρες, πρώτα με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Συντάγματος και πλέον με ένα από τα ομορφότερα στολισμένα τραμ που έχει κλέψει όλες τις εντυπώσεις.

20 μέρες πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, η έναρξη της γιορτινής περιόδου, έχει γίνει για τα καλά, αφού δέντρα, αυτοκίνητα και τραμ έχουν στολιστεί εντυπωσιακά.

Ένας «κινητός» στολισμός, το τραμ που εκτελεί το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», μαγεύει τους περαστικούς με τα φωτεινά λαμπάκια, τους φιόγκους και τις γιρλάντες του.

Σίγουρα λοιπόν το πιο Χριστουγεννιάτικο τραμ της Ευρώπης βρίσκεται στην Αθήνα, λειτουργεί κανονικά και κλέβει τις εντυπώσεις σε κάθε στάση του.

@dukeofwanderlands

Η Αθήνα βάζει τα γιορτινά της! Ένα από τα πιο όμορφα τραμ της Ευρώπης !

♬ The Polar Express – Main Theme by Alan Silvestri – Dominik Hauser

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται το στολισμένο τραμ της γραμμής 6 να εκτελεί το δρομολόγιο του και να πνέει γιορτινό αέρα στους δρόμους.

