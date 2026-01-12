Ελλάδα

Το πλοίο Express Skopelitis «παλεύει» με τα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο – Εντυπωσιακό βίντεο

Ο «Express Skopelitis» φαίνεται σε βίντεο να «χορεύει» στα κύματα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων
Πλοίο

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την μεγάλη δυσκολία στον απόπλου, λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, κάποια πλοία κατάφεραν να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας με προορισμό το νησιά του Αιγαίου.

Ανάμεσα σε αυτά τα πλοία είναι και ο «Express Skopelitis», ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να «χορεύει» στα κύματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κι όμως, ο Σκοπελίτης συνεχίζει απτόητος το καθημερινό του δρομολόγιο, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες.

Σε συνθήκες που άλλα δρομολόγια ακυρώνονται, το Express Skopelitis κατάφερε να βγει στο Αιγαίο. Το βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Προβλήματα στα λιμάνια

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη θάλασσα, οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κυρίως τις συνδέσεις με τα νησιά των Βορείων Σποράδων, δημιουργώντας αναστάτωση σε επιβάτες και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα φθάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά τα 8 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, οι χειμερινοί κολυμβητές καλούνται να αποφύγουν τη λήψη θαλάσσιου λουτρού όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση περιστατικού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου στα τηλέφωνα 24213-53862 και 108.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
92
78
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε «κόκκινη αγγελία» από την Interpol
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ
Περιπολικό
«Πανικός» στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή λόγω έργων - Κλειστοί οι δρόμοι, ακινητοποιημένα τα οχήματα
Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής Υμηττού, με τα οχήματα στην κάθοδο να ξεκινούν από το ύψος του Παπάγου και να φτάνουν μέχρι τον Καρέα
Κίνηση
Καιρός αύριο: Βροχές και χιόνια στην Κρήτη – Κυριαρχούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου
χιόνια
Η απολογία του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - «Ρωτούσα αερολογίες το ChatGPT, τα θεωρώ συμπτώσεις»
Όσα ανέφερε ο ανιψιός για τις «ύποπτες» ερωτήσεις του στο ChatGPT, για το τηλεφώνημα στον επιχειρηματία φίλο του μετά το φονικό και την καλή σχέση που φαίνεται να είχε με τους 22χρονους φερόμενους δράστες
Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα
Αλεξανδρούπολη: «Έσπασε κομμάτι της τζαμαρίας, οι πελάτες έτρεξαν να κρυφτούν» λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο
«Ήταν πολλά παιδιά στο εστιατόριο, ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές» είπε στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη
Ανεμοστρόβιλος χτύπησε εστιατόριο στην Αλεξανδρούπολη
Newsit logo
Newsit logo