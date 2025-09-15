Το «Πρώτο Πρόγραμμα» γίνεται «ΕΡΤnews Radiο 105,8»: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ περνά σε νέα εποχή

Με νέα ονομασία και με ανανεωμένο πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα (15.09.2025) το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ το οποίο έγινε ΕΡΤnews Radio 105,8. Ανταποκρινόμενο στις αυξημένες απαιτήσεις της ενημέρωσης, έρχεται με δυνατά πρόσωπα και με ξεχωριστές εκπομπές, για να γίνει η πρώτη επιλογή των ακροατών.

Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ θα ακούμε τις ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, τις εξελίξεις που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή αλλά και απαντήσεις σε θέματα της καθημερινότητας, χρηστικές πληροφορίες, κι όλα όσα μας απασχολούν. Όλα αυτά στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Το πρόγραμμα του ΕΡΤnews Radio 105,8

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 05:00, οι «Πρωινές ιστορίες» με τον Γιάννη Αργυρό μάς μεταφέρουν τα πρώτα νέα της ημέρας. Ακολουθεί στις 06:00, η εκπομπή «Πρωινή παρέα» με τους Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.

Στις 08:00, τη σκυτάλη παίρνουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου, με την εκπομπή «Πρωινές διαδρομές», ενώ στις 10:00, ο Γιώργος Κακούσης και ο Δημήτρης Πετρόπουλος μάς υποδέχονται… «Σεμνά και ταπεινά».

Στις 12:00, η Ευαγγελία Μπαλτατζή παρουσιάζει την εκπομπή «Ναι μεν, αλλά» και ακολουθούν στις 13:00, οι Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε».

Στις 14:00, ο Γρηγόρης Νιάκας παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews Radio 105,8.

Στις 15:00, η Αρετή Μπίτα μάς καλεί «Σε διάδραση».

Στις 16:00, ο Γιάννης Πετρίδης βρίσκεται στο μικρόφωνο… «Από τις 4 στις 5».

Ακολουθεί, στις 17:00, η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ» και στις 18:00, ο Ανδρέας Παπασταματίου με το «Απολύτως σχετικό».

Στις 19:00, μεταδίδεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews Radio 105,8, με τον Θάνο Σιαφάκα.

Στις 20:00, ο Χρήστος Μιχαηλίδης μάς κρατά συντροφιά με την εκπομπή «Καθρέφτης» και στις 21:00, η Βασιλεία Ζερβού παρουσιάζει την εκπομπή «Ελθέτω η βασιλεία».

Στις 22:00, στο μικρόφωνο βρίσκεται η Νεφέλη Λυγερού, η οποία μας ενημερώνει για το «Τι μας ξημερώνει». Στις 23:00 μεταδίδεται σε επανάληψη η εκπομπή «Από τις 4 στις 5» με τον Γιάννη Πετρίδη.

Στις 00:00, κάθε ξημέρωμα Τρίτης έως και Σαββάτου, η Ελπίδα Γεωργιτζίκη παρουσιάζει την εκπομπή «Νύχτα στάσου» και στις 02:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ο Γιάννης Ευθυμίου μάς ταξιδεύει σε «Λαϊκά μονοπάτια».

Σάββατο

Κάθε Σάββατο, στις 05:00, η Ματίνα Καραμίντζου μάς λέει καλημέρα με την εκπομπή «Ξεκίνημα». Στις 08:00, τη σκυτάλη παίρνει ο Αλφόνσος Βιτάλης για να μας μεταφέρει… «Στον ρυθμό της επικαιρότητας».

Στις 10:00, η ενημέρωση συνεχίζεται με τον Μάκη Πολλάτο και τη Ντόνα Δρούτσα να παρουσιάζουν την εκπομπή «Ραντάρ», ενώ στις 12:00, η Βάλια Καϊμάκη παρουσιάζει το «Κλικ».

Στις 13:00, μεταδίδεται η πολιτιστική εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με τη Ντέπυ Γκολεμά.

Στις 14:00, η Ευρυδίκη Χάντζιου παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews Radio 105,8.

Στις 15:00, στα μικρόφωνα βρίσκεται η παρέα του «Δυο στις 3», Άννα Ασημέλη και Μαρία Λάγιου, ενώ στις 17:00, ο Πέτρος Τατσόπουλος παρουσιάζει το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία».

Ακολουθούν, στις 18:00, η Φαίδρα Γκουντούνα και ο Σπύρος Σερέτης με την εκπομπή «Viral» και στις 19:00, η Ιωάννα Ταραμπίκου με την εκπομπή «Η πόλη έξω».

Στις 20:00, ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς αναλύουν την αθλητική δράση στην εκπομπή «Οι μπαλαδόροι του Σαββάτου», ενώ στις 21:00 τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Γιανναράκος, παρουσιάζοντας την εκπομπή «A.I. και παλιά δαντέλλα».

Στις 22:00, η Ντέπυ Βρεττού επιλέγει soundtracks από αγαπημένες ταινίες στη «Μουσική σε 24 καρέ» και στις 23:00, ο Πανταζής Τσάρας δίνει ραντεβού στο «Χορεύοντας στον ρυθμό του swing».

Στις 00:00, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τραγούδια για τα… «Μεσάνυχτα», ενώ στις 02:00 ακούμε ξεχωριστές «Μουσικές επιλογές».

Κυριακή

Κάθε Κυριακή, στις 05:00, το ΕΡΤnews Radio 105,8 κάνει… «Ξεκίνημα» με τη Ματίνα Καραμίντζου. Στις 08:00, μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία.

Στις 10:00, ο Μάκης Πολλάτος και η Ντόνα Δρούτσα με το… «Ραντάρ» τους ανιχνεύουν και μας ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει, ενώ στις 12:00, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Νότης Ανανιάδης με την εκπομπή «Κυριακή μεσημέρι».

Στις 14:00, η Ευρυδίκη Χάντζιου παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews Radio 105,8.

Στις 15:00, στα μικρόφωνα βρίσκεται η παρέα του «Δυο στις 3», Άννα Ασημέλη και Μαρία Λάγιου, ενώ στις 17:00, ο Πέτρος Τατσόπουλος παρουσιάζει το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία».

Στις 18:00, η Σύσση Καπλάνη παρουσιάζει την εκπομπή «Συγκάτοικοι» και στις 19:00 ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου με την εκπομπή «Η πόλη έξω».

Στις 20:00, ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς μεταφέρουν τις αθλητικές εξελίξεις στην εκπομπή «Οι μπαλαδόροι της Κυριακής», ενώ στις 22:00, η Ολύνα Ξενοπούλου καλεί σε ξεχωριστές… «Συναντήσεις».

Στις 23:00, ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει επιλογές από «Έλληνες jazzmen» και στις 00:00, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιώργος Τσολάκης με τα «Μεσάνυχτα». Στις 02:00, ο Γιάννης Ευθυμίου παρουσιάζει την εκπομπή «Λαϊκά μονοπάτια».