Τουριστικό βαν έπιασε φωτιά μες στη μέση της Λεωφόρου Σπάτων – Αρτέμιδος

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (30/8/2025) σε τουριστικό βαν, στη Λεωφόρο Σπάτων – Αρτέμιδος, κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν αυτό τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Στο σημείο της Λεωφόρου που είχε ακινητοποιηθεί το βαν έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, καθώς και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι βοήθησαν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής από την φωτιά και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.