Τουρκικό προκλητικό σόου στο Αιγαίο με 6 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Ελληνικό F-16
Ελληνικό F-16 / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ /ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έγινε δύο φορές στόχος ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, φαίνεται ότι προτεραιότητά της είναι η προκλητικότητα στο Αιγαίο, αφού πραγματοποιήθηκαν νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (10.03.2026) ότι ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου και συλλογής πληροφοριών τύπου CN-235 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησαν σε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας.

Ειδικότερα, όλες οι παραβιάσεις έγιναν από το CN-235, το οποίο έκανε και μια παράβαση, ενώ το τουρκικό UAV έκανε τις υπόλοιπες δύο παραβάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

