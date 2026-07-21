Traffic Commander: Το νέο ψηφιακό «στρατηγείο» για την κυκλοφορία στην Αττική – Drones, περιπολικά και ΑΙ στην επιτήρηση των δρόμων

Ενα νέο επιχειρησιακό εργαλείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική έθεσε σε λειτουργία η Τροχαία, παρουσιάζοντας την Τρίτη (21.07.2026) το σύστημα Traffic Commander στις εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας στη ΓΑΔΑ.

Το Traffic Commander συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την κυκλοφορία στην Αττική από drones, περιπολικά, δίκυκλα και δεκάδες άλλες πηγές, δίνοντας στην Τροχαία ενιαία επιχειρησιακή εικόνα και τη δυνατότητα ταχύτερης παρέμβασης στα σημεία όπου καταγράφονται προβλήματα.

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Το νέο κέντρο επιχειρήσεων αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και, σύμφωνα με τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Αττικής, υποστράτηγο Θανάση Κάμπρα, αποτελεί «ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΛΑΣ».

Οπως ανέφερε, η Αττική συγκαταλέγεται στις πιο σύνθετες περιοχές κυκλοφοριακής διαχείρισης στην Ευρώπη, καθώς εξυπηρετεί περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους. Καθημερινά, περίπου 700.000 οχήματα εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας και κινούνται σε οδικό δίκτυο μήκους άνω των 1.600 χιλιομέτρων.

Το Traffic Commander διαχειρίζεται περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα ημερησίως και αντλεί πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές δεδομένων. «Δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή», σημείωσε ο Θανάσης Κάμπρας, αλλά έναν μηχανισμό που μετατρέπει τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σε επιχειρησιακή γνώση.

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«Δεν είναι ένας ακόμη χάρτης κυκλοφορίας»

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης, αστυνομικός υποδιευθυντής Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, υπογράμμισε ότι το σύστημα δημιουργήθηκε από μηχανικούς λογισμικού της ΕΛΑΣ, χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης.

«Δεν είναι ένας ακόμη χάρτης κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την εικόνα της πόλης σε επιχειρησιακή γνώση και την επιχειρησιακή γνώση σε αποτελεσματικότερη δράση», ανέφερε.

Το Traffic Commander λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύστημα ΚΟΜΒΟΣ και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνει στο μέλλον εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, νέες πηγές δεδομένων και πρόσθετες επιχειρησιακές δυνατότητες. Στόχος της ΕΛΑΣ είναι το μοντέλο να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δέκα drones για εικόνα από αέρος

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος θα έχουν δέκα drones ειδικών αστυνομικών προδιαγραφών, τα οποία προμηθεύτηκε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών έναντι 125.000 ευρώ και θα μεταδίδουν εικόνα από αέρος στο κέντρο επιχειρήσεων.

Ο γενικός γραμματέας της Ενωσης, Δημήτρης Φαφαλιός, σημείωσε ότι η δωρεά εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλίας και έχει στόχο «την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης, την ταχύτερη παρέμβαση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας».

Χρυσοχοΐδης: Βελτίωση έως 30% από τον Σεπτέμβριο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander «μία επιχειρησιακή προσπάθεια με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα», η οποία εντάσσεται στη φιλοσοφία της κοινωνικής αστυνόμευσης.

«Το νέο στοιχείο είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της ζωής μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το σύστημα θα λειτουργεί κυρίως προληπτικά.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί, μετά την ακρίβεια, το σημαντικότερο πρόβλημα του λεκανοπεδίου και εκτίμησε ότι, όταν το σύστημα αναπτυχθεί πλήρως από τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να επιφέρει βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25% έως 30%.

Παράλληλα, το Traffic Commander θα παράγει μηνιαίες αναφορές αξιολόγησης, ώστε να καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. «Οπου υπάρχει βελτίωση να επιμένουμε περαιτέρω και όπου δεν υπάρχει βελτίωση να διορθώνουμε», σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι έλεγχοι αλκοτέστ

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στους εντατικούς ελέγχους αλκοτέστ, σημειώνοντας ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.572.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, έναντι περίπου 750.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Από τους ελέγχους αυτούς, 13.613 οδηγοί βρέθηκαν να υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, ποσοστό 0,86%, έναντι 2,11% το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

«Είναι μία κατάκτηση, είναι μία νίκη. Και είναι νίκη της κοινωνίας μας, των πολιτών. Είναι η νίκη της ασφάλειας των πολιτών», τόνισε, συνδέοντας τη μείωση των παραβάσεων με τα λιγότερα τροχαία ατυχήματα και τις λιγότερες διακομιδές στα νοσοκομεία.

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, σημείωσε, τέλος, ότι η έναρξη λειτουργίας του Traffic Commander σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα προληπτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.