Τραγωδία με νεκρό ζευγάρι στην Εύβοια: «Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά», έγραψε η αδερφη του 44χρονου

Σε σοκ παραμένει η κοινωνία στην Εύβοια από την τραγωδία που συνέβη στο Αλιβέρι με ένα ζευγάρι να χάνει τη ζωή του, όταν η μηχανή που οδηγούσαν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λέπουρων λίγο πριν το Αλιβέρι, με τη μηχανή να συγκρούεται μετωπικά με τζιπ και τα οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 44χρονος Γιάννης Καράπας, δικαστικός επιμελητής, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, που όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η αδερφή του 44χρονου, δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, αποχαιρέτησε το ζευγάρι με μία συγκιητική ανάρτηση στο Facebook.

«Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα της ανάρτησης που συνόδευε μια φωτογραφία των τριών τους.

Ο πόνος είναι ανείπωτος και για τα τρία παιδάκια του ζευγαριού που έχασαν τόσο απρόσμενα μητέρα και πατέρα.

Το με «τελευταίο αντίο» θα πουν συγγενείς και φίλοι στο αγαπημένο ζευγάρι, την Κυριακη 31.08.2025 στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.