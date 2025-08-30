Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρή και η γυναίκα του 44χρονου οδηγού της μηχανής – Αύριο η κηδεία του ζευγαριού

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά
Το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στην Εύβοια
Το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στην Εύβοια / Photo / tvstar.gr

Ανείπωτη είναι η θλίψη για το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι της Εύβοιας και αφήνει πίσω του 3 παιδιά.

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη το πρωί της Παρασκευής 29.08.2025, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 44χρονος, με συνεπιβάτη τη σύζυγό του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στον δρόμο προς το Αλιβέρι Ευβοίας.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.

Το σημείο του τροχαίου

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ζευγάρι επέβαινε σε μηχανή που κινούνταν προς Αλιβέρι όταν αμέσως μετά την διασταύρωση της παραλίας Ποντικού και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου τζιπ και αμέσως τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 44χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ακαριαία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 41χρονη σύζυγος του.

Η γυναίκα αρχικά μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου διεκομίσθη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 41χρονη έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο 44χρονος δικυκλιστής, είναι αδελφός της γνωστής Ευβοιώτισσας δημοσιογράφου, Μαρίας Καράπα.

