Ελλάδα

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Εξιτήριο για τον 28χρονο τραυματία – Ξεκινούν τα τεστ για την νευρολογική κατάσταση του πολυτραυματία

Η κατάσταση υγείας των 3 τραυματιών - Μπορεί και μέσα στην ημέρα να επιστρέψει σπίτι του ο 28χρονος
Τραυματίας
Η στιγμή άφιξης των 2 τραυματιών στο «Παπαγεωργίου» / ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/ EUROKINISSI

Τα μάτια όλης της Ελλάδας είναι στραμμένα στην κατάσταση υγείας των 3 παλικαριών που τραυματίστηκαν στη φονική σύγκρουση του μαύρου βαν με το κόκκινο φορτηγό στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία. Οι 3 οπαδοί του ΠΑΟΚ παραμένουν στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να βρίσκονται σε εγρήγορση για να τους παρέχουν κάθε βοήθεια.

Στην πιο κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πολυτραυματίας του τροχαίου στη Ρουμανία. Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα αφού λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες αεροδιακομιδής προς την Ελλάδα, εμφάνισε οίδημα στον αυχένα και μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο.

Αιμοδυναμικά παραμένει σταθερός ενώ μέσα στην ημέρα, οι γιατροί θα μειώσουν σταδιακά την καταστολή για να ξεκινήσουν τα τεστ ώστε να αποδειχθεί η νευρολογική κατάστασή του.

Ο 20χρονος που διακομίστηκε με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ελληνικού υπουργείου Υγείας, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι λόγω κακώσεων στον εγκέφαλο. Η κατάσταση της υγείας του δεν απαιτεί εισαγωγή σε ΜΕΘ και έτσι νοσηλεύεται με στενή ιατρική παρακολούθηση στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τον Κώστα Φουρτούνη, χειρουργό της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του «Παπαγεωργίου», ο 20χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση και δεν απαιτείται χειρουργείο.

Ο τρίτος τραυματίας, ηλικίας 28 χρόνων, που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου» είναι στην καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

Συγγενείς, φίλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ, υποδέχθηκαν τους 2 τραυματίες στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια λευκά λουλούδια και κασκόλ του ΠΑΟΚ.

Νοσοκομείο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/ EUROKINISSI

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαβεβαίωσε πως όταν η κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, το επιτρέψει, τότε θα επιστρατευτεί και πάλι ελληνικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Σήμερα και αύριο οι κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ

Μετά τις σπαρακτικές σκηνές κατά την υποδοχή των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί ετοιμάζονται για τις κηδείες των ανδρών που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

paok pompi

Το Σάββατο, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Υποδοχή των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ
Φωτογραφία / Eurokinissi

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
75
74
47
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα τρία κομβικά σημεία που οδηγήσαν στην τραγωδία της Βιολάντα: Οι «εξαφανισμένες» δεξαμενές προπανίου, οι «αόρατοι» σωλήνες και η μελέτη που έμεινε στα συρτάρια
Οι κανονισμοί ασφαλείας προβλέπουν είτε ο αγωγός να είναι «κρεμαστός», όπως λέγεται στη γλώσσα τους, δηλαδή πάνω από την επιφάνεια της γης βαμμένος σε κίτρινο χρώμα που υποδηλώνει ότι μεταφέρει υγραέριο
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα 17
Νέα στοιχεία για την φονική έκρηξη στη Βιολάντα: Ερευνώνται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι
Η διέλευση βαρέων οχημάτων το καλοκαίρι, πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, ενδεχομένως να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη φονική διαρροή
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo