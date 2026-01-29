Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ο γιος μου είναι σοκαρισμένος, χτύπησε στο κεφάλι», δηλώνει ο πατέρας τραυματία

Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026) ξεκίνησε από την Ελευσίνα το αεροσκάφος που θα παραλάβει τους 2 οπαδούς του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία και στο οποίο σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι ηλικίας από 20 έως 30 χρόνων. Οι 2 τραυματίες, αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα έως και νωρίς το μεσημέρι και αμέσως να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Μπορεί η κατάσταση της υγείας του να μην είναι κρίσιμη, οι γιατροί εκτιμούν πως τα τραύματά τους είναι σοβαρά.

Για την ασφαλή επιστροφή τους στην Ελλάδα, το υπουργείο Υγείας «επιστράτευσε» ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος. Λίγο αφού οι τραυματίες μπήκαν στα ασθενοφόρα για φτάσουν στο αεροδρόμιο της Ρουμανίας που τους περίμενε το αεροπλάνο, ο πατέρας του ενός, μίλησε στον ΑΝΤ1, λυπημένος και βαθιά συγκινημένος για την τραγωδία που πάγωσε τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Μπορεί το δικό του παιδί να κατάφερε να επιζήσει, οι φίλοι του όμως που μαζί μοιράζονταν την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφεραν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος, όπως όλοι μας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, έχει ο Θεός», είπε στην κάμερα, βουρκωμένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πλάνα που μας έρχονται από το νοσοκομείο, φαίνεται ο ένας τραυματίας να είναι γερά δεμένος στο φορείο το οποίο θα τον συνοδεύει μέχρι και την Ελλάδα. Οι γιατροί έχουν φροντίσει να τον σφίξουν καλά ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τόσο εκείνος και ο 2ος τραυματίας, όσο και οι οικογένειές τους, προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκαριστικό δυστύχημα. Σώθηκαν χάρη στη θέση που κάθονταν στο μοιραίο βαν. Ο τρίτος τραυματίας, που θεωρείται πολυτραυματίας, μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο το βράδυ της Τετάρτης, μετά από επιπλοκή που παρουσιάστηκε.

Οι γιατροί έκριναν ως επικίνδυνη την αερομεταφορά του στην Ελλάδα και έτσι θα κάτσει και τις επόμενες ημέρες στη Ρουμανία μέχρι να είναι σε θέση να «πετάξει».

Οι σοροί των 7 νέων παλικαριών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για να απολαύσουν από κοντά τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία, αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη έως το απόγευμα της Πέμπτης.

C-130 θα μεταφέρει τις σορούς έως το αεροδρόμιο Μακεδονία και από εκεί, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα τους συνοδεύσουν με μηχανές έως και τη Τούμπα.

Το γήπεδο είναι γεμάτο λουλούδια, κασκόλ και κεριά. Φίλαθλοι, φίλοι και συγγενείς προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αποτίσουν φόρο τιμής στους 7 οπαδούς που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.