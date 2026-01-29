Ρουμανία: Επιστρέφουν οι 2 τραυματίες σήμερα – Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί, πορεία με μηχανές από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στη Ρουμανία αναμένεται να μείνει και τις επόμενες ημέρες ο πολυτραυματίας – οπαδός του ΠΑΟΚ, ο ένας από τους επιζήσαντες του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που έγινε στον «δρόμο του διαβόλου» στη Ρουμανία. Ο νεαρός υποβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28.01.2026) σε πολύωρο χειρουργείο.

Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες, αναμένεται να έχουν επιστρέψει μέχρι το μεσημέρι στην Ελλάδα, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας. Όσον αφορά τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ, των νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη μοιραία σύγκρουση στη Ρουμανία, αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να τις επαναπατρίσει μέχρι το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείται», ήταν το μήνυμα που χρησιμοποίησαν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ για να κλείσουν την ανακοίνωση – κάλεσμα για την πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

«Ανακοίνωση συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά. Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), περιέγραψε την κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, λέγοντας πως παρουσίασε επιπλοκή και για αυτό δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο «Παπαγεωργίου» ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Λευκά λουλούδια από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Τούμπα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, βρέθηκε στην Τούμπα για να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, άναψε ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων. Τον Πατριάρχη συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε, μεταξύ άλλων, συγκινημένος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί η αιτία που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα. Ένας από τους τραυματίες δήλωσε πως κόλλησε το τιμόνι και έτσι ο οδηγός δεν πρόλαβε να στρίψει και καρφώθηκε πάνω στην νταλίκα.

Ο δικηγόρος της εταιρείας, από την οποία ενοικίαστηκε το μοιραίο βαν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο όχημα δεν υπήρχε lane assist.

Δείτε εδώ τι είναι το lane assist.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Ξυλουργίδης, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη, ο δικηγόρος τόνισε ότι τα οχήματα του στόλου της εταιρείας παραδίδονται προς ενοικίαση πλήρως ελεγμένα, τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρολογικά.

Τι είναι το Lane Assist

Το Lane Assist, περί αυτού ο λόγος, ή Emergency Lane Keeping Systems (ELKS), όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υποχρεωτικό σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν από τις 2 Ιουλίου του 2022 και έπειτα.

Με βάση αυτό το δεδομένο, ο ανεξάρτητος οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης EuroNCAP, στις αξιολογήσεις που κάνει, βαθμολογεί ξεχωριστά κάθε μοντέλο για τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που διαθέτει και πόσο εξυπηρετούν στην πράξη. Όσο περισσότερα, τόσο περισσότεροι βαθμοί και αστέρια ασφάλειας.

Τα Συστήματα Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ELKS), όπως και τα υπόλοιπα συστήματος υποβοήθησης οδηγού, λειτουργούν μέσα από μια κάμερα που είτε είναι τοποθετημένη ψηλά στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ή στη μάσκα του.

Η κάμερα και τα ραντάρ σκανάρουν τον δρόμο και για το συγκεκριμένο σύστημα «διαβάζει» τις λευκές γραμμές εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας, είτε είναι σταθερή ενιαία γραμμή στη δεξιά πλευρά της τελευταίας λωρίδας κυκλοφορίας του δρόμου, είτε είναι διακεκομμένη, είτε είναι και διπλή λωρίδα, όπου απαγορεύεται το προσπέρασμα.