Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στο Παπαγεωργίου για νοσηλεία και παρακολούθηση παρέμειναν οι δύο τραυματίες

Ο τρίτος παρέμεινε στην Ρουμανία όπου οι γιατροί τον εγχείρισαν με την επέμβαση να είναι επιτυχημένη
Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύονται για παρακολούθηση οι δύο τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όταν το βαν που επέβαιναν οι 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα με αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ανθρώπων.

Οι 2 από τους 3 τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος, μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 29.02.2026 από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια με ασθενοφόρο, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο 20χρονος Κωνσταντίνος, πολυτραυματίας, εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική, ενώ ο 28χρονος Μάριος, με ελαφρύτερα τραύματα, νοσηλεύεται στη Χειρουργική για προληπτική παρακολούθηση.

Ο τρίτος τραυματίας, παρέμεινε στο νοσοκομείο στην Ρουμανία, καθώς οι γιατροί σε μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα, με την επέμβαση να είναι επιτυχής.

Και οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που από καθαρή τύχη επέζησαν του μοιραίου δυστυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Βυθισμένη στη θλίψη παραμένει ολόκληρη η Ελλάδα από τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία ενώ αναμένεται ο επαναπατρισμός τους.

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης τρισάγιο πριν τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων μεταφερθούν με C-130 στην Ελλάδα.

