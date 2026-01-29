Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης την στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 παλικαριών, στο τρισάγιο στη Ρουμανία

Δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα
Ο Μητροπολίτης Ιωάννης τη στιγμή που λύγισε στο τρισάγιο για τα 7 παλικάρια
Ο Μητροπολίτης Ιωάννης τη στιγμή που λύγισε στο τρισάγιο για τα 7 παλικάρια

Ράγισαν καρδιές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, στο τρισάγιο που έγινε για τα 7 παλικάρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν, στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Ακόμα και ο Μητροπολίτης Ιωάννης, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του…

Με φωνή που έσπαγε, κλαίγοντας, ο Μητροπολίτης Ιωάννης διάβασε τα ονόματα των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μπροστά στα φέρετρά τους, τα οποία μεταφέρονται ήδη από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, είχε αφήσει από ένα λευκό τριαντάφυλλο, στο κάθε φέρετρο…

Ο Μητροπολίτης, αγκάλιαζε τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, λέγοντας λόγια παρηγοριάς για την τραγωδία που έπληξε την ομάδα του ΠΑΟΚ και ολόκληρη την Ελλάδα. 

Η διαδικασία μεταφοράς των σορών, είναι σε εξέλιξη ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, θα παιχτεί η επόμενη πράξη του δράματος, με την υποδοχή των 7 αδικοχαμένων παλικαριών, από τους φίλους της αγαπημένης τους ομάδας.

Ακόμα και οι παρουσιαστές «λύγιζαν» στον τηλεοπτικό αέρα περιγράφοντας τις εικόνες με τα 7 φέρετρα των αδικοχαμένων φιλάθλων. 

Δείτε εδώ, μέσα από το live του newsit.gr όλη τη διαδικασία μεταφοράς των σορών, των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ

