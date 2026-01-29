Ελλάδα

Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία» συγκλονίζει η θεία του Δημήτρη Μαρωνίτη

«Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του σκοτώθηκε και το παιδί μας» αποκαλύπτει στο newsit.gr η θεία του 27χρονου οπαδού του «Δικεφάλου του Βορρά»
Τροχαίο οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Τα συντρίμμια του βαν που επέβαιναν οι άτυχοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ανάμεσά τους ο Δημήτρης Μαρωνίτης
Άγγελος Λαμπίδης

Ο 27χρονος Δημήτρης Μαρωνίτης από τη Θεσσαλονίκη ήταν ένας από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η θεία του με λόγια που ραγίζουν καρδιές μιλά στο newsit.gr για τον 27χρονο Δημήτρη που λάτρευε την οικογένειά του και τον ΠΑΟΚ και ταξίδεψε μαζί με τους δύο κολλητούς του τον Κώστα και τον Βασίλη για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Γαλλία. Το βαν στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε αυτό το τρομερό τροχαίο, πέφτοντας πάνω σε ένα διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί και να τραυματιστούν ακόμα τρεις.

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα, στην ίδια περιοχή στη Ρουμανία είχε σκοτωθεί σε τροχαίο και ο πατέρας του, που ήταν οδηγός φορτηγού.

«Έχασα τον λεβέντη μου με τα πράσινα μάτια. Έφυγε το παιδί μου. Ένα παιδί που αγαπούσε όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Και τους βοηθούσε όλους το παλικάρι μου. Είχε πρώτα την οικογένεια του και μετά ήταν ο ΠΑΟΚ για το παιδί μου. Και αυτό τον έφαγε, ο ΠΑΟΚ», λέει η θεία του Δημήτρη.

«Πονάμε, πονάμε πολύ. Πονάμε για το παλικάρι μας, τον λεβέντη μας, το παλικάρι μας που χάθηκε έτσι. Ένα παιδί χρυσό, ένα παιδί θησαυρός. Τον Δημήτρη τον είχα σαν δεύτερο γιο μου. Ήταν παιδί μου. Ξεριζώνεται η καρδιά μας. Δεν περιμέναμε να γίνει αυτό», τονίζει.

Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης είχε φύγει πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το ταξίδι. «Περίμενε με χαρά. Πήγαν όλοι οι φίλοι μαζί. Μαζί με άλλα δύο παιδιά, τον Κώστα και τον Βασίλη, ήταν κολλητοί φίλοι απο μωρά παιδιά. Δεν προλάβαμε να του μιλήσουμε. Τον καλούσαμε και δεν το σήκωνε. Δεν πιστεύαμε ότι πήγαν απο Ρουμανία και ότι έπαθαν αυτό το κακό. Δεν μας είχε πεί απο πού θα πήγαιναν. Όταν ακούσαμε για το δυστύχημα είδαμε ότι για Γαλλία δεν πήγαινε ο δρόμος από Ρουμανία και δεν πιστεύαμε ότι στο τροχαίο ήταν τα παιδιά μας».

«Είχε χάσει τον πατέρα του σε τροχαίο στη Ρουμανία»

Ο Δημήτρης ήταν μοναχοπαίδι και τον μεγάλωσε η μητέρα του. Στα 12 του είχε χάσει τον πατέρα του σε τροχαίο στη Ρουμανία.

«Μοναχοπαίδι ήταν. Η μητέρα του τον μεγάλωσε από 12 ετών μόνη της γιατί ο πατέρας του σκοτώθηκε σε τροχαίο στην ίδια περιοχή στη Ρουμανία. Ήταν οδηγός φορτηγού. Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του σκοτώθηκε και το παιδί μας», αποκαλύπτει η θεία του.

«Ήταν χαρούμενος που θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, είχε ψωνίσει και για τον δρόμο. Όμως ο ΠΑΟΚ μας τον πήρε και μας τον έφερε έτσι όπως δεν θα περιμέναμε ποτέ», καταλήγει.

Ελλάδα
