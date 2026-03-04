Τραγωδία στα Γιάννενα: Νεκρός 20χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στην Πανεπιστημιούπολη

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (4/3/2026) 20χρονος στα Γιάννενα, ο οποίος βρέθηκε νωρίς το πρωί νεκρός στην Πανεπιστημιούπολη.

Στις 7:30 περίπου το πρωί η αστυνομία ενημερώθηκε από φύλακα για άτομο που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το κτίριο του τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα Γιάννενα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, άμεσα έσπευσε στο σημείο η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και από τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του 20χρονου φαίνεται να προήλθε από πτώση.

Όπως φαίνεται είχε ανέβει από την εξωτερική σκάλα του κτιρίου και από κει έπεσε στο κενό. Οι πρώτες ενδείξεις της αστυνομίας παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Η έρευνα ωστόσο βρίσκεται προς το παρόν σε πλήρη εξέλιξη.