Ελλάδα

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος μετά από σύγκρουση με λεωφορείο που θα παραλάμβανε μαθητές

Θανατηφόρο τροχαίο στον Δοκομό
Τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που επέβαινε ο 21χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Δομοκού, καθώς ένας 21χρονος από τον Παλαμά έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026) σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Κορομηλιά.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Ξυνειάδας–Δομοκού–Κορoμιλιάς, στη Φθιώτιδα, όταν  λεωφορείο που εκτελούσε μαθητικό δρομολόγιο συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό όχημα, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το λεωφορείο δεν είχε προλάβει να παραλάβει μαθητές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του λεωφορείου, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή.

Το λεωφορείο μετά την σύγκρουση

Αυτόπτης μάρτυρας που έκανε ανάρτηση στο Facebook ανέφερε ότι το ΙΧ έφυγε από την πορεία του, ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να το αποφύγει ωστόσο δεν αποφεύχθηκε η σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο του δρόμου που θεωρείται επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχει καταγραφεί και άλλο πολύνεκρο τροχαίο, με θύματα μέλη μιας οικογένειας.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
75
61
60
57
54
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo