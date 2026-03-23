Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο και πέθανε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του

Οι διασώστες προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα από τον κορμό, όμως ήταν ήδη πολύ αργά
Το σημείο της τραγωδίας
Το σημείο της τραγωδίας / LamiaReport

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 23.03.2026 στη Λαμία με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του ότα καταπλακώθηκε από δέντρο.

Η τραγωδία συνέβη κοντά στη Λαμία, στο Πλατανόδασος στα Λουτρά Υπάτης με τον άτυχο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν έπεσε πάνω του κορμός δέντρου και μάλιστα όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια της γυναίκας του η οποία αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο.

Ο 68χρονος άνδρας είχε πάει μαζί με τη σύζυγό του για να κόψουν ξύλα από ξερά πλατάνια δίπλα στο ποτάμι. Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ένας μεγάλος κορμός δέντρου έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε.

Το σημείο της τραγωδίας
Το σημείο της τραγωδίας / LamiaReport
Το σημείο της τραγωδίας
Το σημείο της τραγωδίας / LamiaReport
Το σημείο της τραγωδίας
Το σημείο της τραγωδίας / LamiaReport

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα πυροσβέστες από το Αργυροχώρι, τη Λαμία και δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό του.

Δυστυχώς, όταν κατάφεραν να τον βγάλουν από τον κορμό, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο bodybuilder και Tiktoker που διακινούσε αναβολικά στην Θεσσαλονίκη
Ο 35χρονος bodybuilder φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά
Ο γνωστός bodybuilder και TikToker που συνελήφθη για αναβολικά στη Θεσσαλονίκη
Καρδίτσα: «Τα πολλαπλά χτυπήματα δείχνουν μανία, δεν πρόκειται για απλή οικονομική διαφορά» λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου για τη δολοφονία του
«Δεν πειθόμεθα στο αφήγημα ότι πρόκειται περί μιας απλής οικονομικής διαφοράς μιλάμε για πολλαπλά χτυπήματα που ενέχουν μανία, πάθος...
Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στην Καρδίτσα 11
Καρυστιανού για δίκη των Τεμπών: «Ήμασταν 700 άτομα σε μια αίθουσα σαν τα ποντίκια»
Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης έστρεψε τα βέλη της και προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι φέρει ευθύνη για την επιλογή και τη διαμόρφωση του χώρου
Μαρία Καρυστιανού
21
