Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά – Πέθανε μία ημέρα πριν τα γενέθλια της ενηλικίωσης

Η 18χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τους Καταρράκτες Δερματά, στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, το απόγευμα της Πέμπτης (27/8/26). Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι που είχε καταγωγή από την Ημαθία και έμενε στην Αθήνα, είχε πάει εκεί για διακοπές μαζί με τους γονείς του και έναν νεαρό φίλο του.

Στις 16.15 το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, μετά από κλήση στο 112 μέσω της οποίας, οι αρχές ενημερώθηκαν ότι η 18χρονη έχει πέσει στους Καταρράκτες Δερματά στη Βέροια. Στο σημείο έφτασαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και 4 Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ οι οποίοι λίγο αργότερα, εντόπισαν την 18χρονη μέσα στη λίμνη που σχηματίζει ο καταρράκτης.

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Δυστυχώς, το κορίτσι δεν είχε τις αισθήσεις του…

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το κορίτσι αντιμετώπιζε συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Τη στιγμή που έγινε το κακό, βρισκόταν μαζί με τον 17χρονο φίλο της σε ένα μικρό ποτάμι, στον καταρράκτη και έβγαζαν φωτογραφίες. Ξαφνικά η 18χρονη έπεσε μέσα στο νερό.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπαθε κάποια κρίση που σχετίζεται με το θέμα της υγείας της. Ο 17χρονος αρχικά θεώρησε ότι η φίλη του, του κάνει πλάκα. Αργότερα κατάλαβε, ότι δεν επρόκειτο για κάποιο αστείο και η 18χρονη βρισκόταν μόνη και αβοήθητη στο νερό. Προσπάθησε να την τραβήξει έξω ωστόσο το ρεύμα του ποταμού την τραβούσε μακριά. Τότε εκείνος κάλεσε το 112…

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Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Εκτός από το ενδεχόμενο κάποιας κρίσης, εξετάζεται και αυτό της ανακοπής λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Η αστυνομία πήρε κατάθεση από τον 17χρονο που ήταν μαζί με το κορίτσι και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας.