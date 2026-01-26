Τραγωδία στη «Βιολάντα»: «Είδαν το ταβάνι να πέφτει» από την έκρηξη και πετάχτηκαν έξω – Πώς σώθηκαν οι εργαζόμενοι τραυματίες

Τις σκηνές χάους που επικράτησαν μόλις σημειώθηκε η μεγάλη έκρηξη στο κτήριο του εργοστασίου Βιολάντα, περιέγραψαν στους γιατρούς οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ αποκάλυψε πώς σώθηκαν οι τραυματίες. Επιβεβαίωσε αρχικά ότι 6 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα από την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Οι εργαζόμενοι διασώθηκαν, κατά τον Μιχάλη Γιαννάκο, καθώς την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν πολύ κοντά στην έξοδο. Όπως είπαν οι εργαζόμενοι ήταν 13 στη βάρδια εκείνη τη στιγμή και όπως είπαν ήταν κοντά στην έξοδο όταν άκουσαν την έκρηξη. Αμέσως είδαν το ταβάνι να πέφτει από το ωστικό κύμα και πετάχτηκαν έξω, ενώ περιέγραψαν στιγμές κόλασης.

Νωρίτερα ο Ντίνος Μπάρδας, περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων, σημείωσε πως πρόκειται για μια θλιβερή μέρα για τα Τρίκαλα, ενώ διευκρίνισε πως η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καινούρια κτήρια και όχι στο παλιό όπως αρχικά είχε διαρρεύσει.

Συμπλήρωσε πως «το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο δεν μπορεί να προήλθε από φιάλη υγραερίου ή κάτι τέτοιο».

Ο Χρήστος Μιχαλάκης πρώην αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων περιέγραψε τα όσα συνέβησαν λέγοντας πως ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε περίπου 10χλμ σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο.