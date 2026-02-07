Ελλάδα

Τραγωδία στη Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος πίσω από τις φθαρμένες σωληνώσεις «βλέπουν» οι Αρχές

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να εισήλθε στο υπόγειο μέσα από τρεις τρύπες στο σκυρόδεμα. 
Οι φθαρμένες σωληνώσεις προπανίου που προκάλεσαν την έκρηξη

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχετικά με τη διαρροή προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης έχουν καταγράψει τη διαδρομή του προπανίου από τη δεξαμενή έως το υπόγειο της επιχείρησης Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου και προκλήθηκε η έκρηξη από σπινθήρα, πιθανότατα της αντλίας νερού. Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να εισήλθε στο υπόγειο μέσα από τρεις τρύπες στο σκυρόδεμα. 

Οι έρευνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιλάμβαναν διατρήσεις σε περίπου 30 μέτρα σωληνώσεων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία. Σε όλα τα σημεία ανιχνεύτηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης.

Από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι η διάβρωση προκλήθηκε από αστοχία στην αρχική κατασκευή. Οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή του. Το τμήμα του χαλύβδινου σωλήνα που αποκολλήθηκε είχε διάβρωση μήκους περίπου 7,5 μέτρων.

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, οι σωληνώσεις είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, παραμένοντας για περίπου 12 χρόνια χωρίς έλεγχο για σκουριά ή διάβρωση.

Όπως είχε γίνει γνωστό οι εν λόγω σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι υπογειοποιημένες αλλά σε ορατό σημείο, ώστε να γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις. 

Το αποκολλημένο τμήμα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για αναλυτική εξέταση, ενώ δείγματα χώματος θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί τόσο η ποσότητα του εγκλωβισμένου προπανίου όσο και η σύσταση του εδάφους, ώστε να εξακριβωθεί αν είχε τοποθετηθεί άμμος.

Όσον αφορά στα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, οι αρχές θεωρούν ότι ούτε αυτά ούτε η κακοκαιρία Daniel ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση. Εξετάζεται ωστόσο το ενδεχόμενο οι εργασίες να συμπίεσαν το έδαφος, δημιουργώντας «κανάλια» μέσα από τα οποία το προπάνιο κινήθηκε προς το υπόγειο της επιχείρησης.

