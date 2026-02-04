Τραγωδία στη Χίο: Περίπου 4.000 ευρώ έδωσε κάθε μετανάστης στον διακινητή – Τα θύματα δεν ήξεραν κολύμπι και φορούσαν βαριά ρούχα

Την τελευταία τους πνοή άφησαν 15 μετανάστες με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ανοιχτά της Χίου, μετά την χτεσινή αιματηρή συμπλοκή σκάφους διακινητών με πλήρωμα του λιμενικού. Πάνω από 20 είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, με γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες και εθελοντές να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2025), όταν πλήρωμα του λιμενικού σώματος εντόπισε βάρκα με περίπου 40 Αφγανούς παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι έχοντας πληρώσει αδρά τους διακινητές, κατευθύνονταν στα παράλια της Χίου. Εκεί ανοιχτά του Μυρσινιδίου, στην περιοχή του Βροντάδου, η βάρκα των διακινητών εμβόλισε το σκάφος του λιμενικού με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα.

Δεκάδες έχασαν τη ζωή τους, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήξεραν κολύμπι και φορούσαν πολύ βαριά ρούχα και παπούτσια με αποτέλεσμα να πνιγούν. Τεράστια ήταν η χτεσινή κινητοποίηση των αρχών για εντοπισμό και διάσωση των επιζώντων, αλλά και του προσωπικού του νοσοκομείου που πάσχισε να περιθάλψει τους τραυματίες που έφταναν συνεχώς, ο ένας μετά τον άλλο στα επείγοντα.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες της βάρκας ήταν και 12 ανήλικα, τα οποία ευτυχώς διασώθηκαν, ενώ τραυματίες ήταν και δύο έγκυες γυναίκες οι οποίες δυστυχώς «έχασαν» τα έμβρυά τους μετά το σοβαρό επεισόδιο. Στην Χίο έχουν σπεύσει ιατροδικαστές και νεκροτόμοι, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των 15 θυμάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, έδωσε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους διακινητές και το μεγάλο κύκλωμα που κρύβεται από πίσω τους, ενώ αποκάλυψε το ποσό που διέθεσε κάθε μετανάστης για την μεταφορά του: «Οι αξιωματικοί του λιμενικού θέτουν το χτεσινό συμβάν σε μια σειρά με άλλους εμβολισμούς από διακινητές, οι οποίοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν μέχρι και σε ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση που δικαστούν αν συλληφθούν. Έχουμε εκατοντάδες διακινητές μεταναστών στις ελληνικές φυλακές, και οι ίδιοι το γνωρίζουν αυτό».

«Ο Μαροκινός θεωρείται πως είναι ο διακινητής. Σύμφωνα με τις αρχές και με μαρτυρίες από το νοσοκομείο, οι επιβαίνοντες έδωσαν περίπου 4.000 ευρώ ο καθένας, ενώ πράγματι υπήρξε εμβολισμός του λιμενικού σκάφους. Έπεσαν στην θάλασσα, οι οποίοι λόγω του καιρού φορούσαν βαριά ρούχα και βαριά παπούτσια. Ήταν όλοι από το Αφγανιστάν και δεν ήξεραν κολύμπι», ανέφερε στη συνέχεια ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Μετά την εφαρμογή του νέου νόμου, πολλοί ιατροδικαστές έσπευσαν στη Χίο, έτσι θα ξέρουμε την ακριβή αιτία θανάτου για κάθε θύμα. Κάποιοι ενδέχεται να πέθαναν και λόγω υποθερμίας. Για το θέμα των καμερών, όλα τα σκάφη έχουν θερμική κάμερα που βλέπει σε μεγάλη απόσταση προκειμένου να εντοπίζει τέτοιου είδους σκάφη. Ορισμένα έχουν και σταθερές που έχουν καταγραφικό. Ωστόσο, όπως στο περιστατικό της Πύλου, δεν λειτουργούσε το καταγραφικό εκεί. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει σύστημα καταγραφής από το σκάφος του λιμενικού που ενεπλάκη στο χτεσινό επεισόδιο. Πάντως είναι ξεκάθαρο ο εμβολισμός, σχεδόν κάθετα έγινε από το σκάφος των διακινητών».