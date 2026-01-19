Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με το μηχανάκι του

Στο πένθος βυθίστηκε την Δευτέρα (19.01.2026) ολόκληρη η Αχαΐα, μετά τον θάνατο ενός 29χρονου σε τροχαίο δυστύχημα με το μηχανάκι που οδηγούσε.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο της Αχαΐας μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι, όπου ο άτυχος 29χρονος που οδηγούσε το μηχανάκι του συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.

Σύμφωνα με το tempo24.gr από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε εκτροπή οχήματος στην 111, στο ύψος του Πρέβεδου, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο και ένας 16χρονος.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη της πορείας του, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο όχημα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.