Ελλάδα

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με το μηχανάκι του

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος
Τροχαίο

Στο πένθος βυθίστηκε την Δευτέρα (19.01.2026) ολόκληρη η Αχαΐα, μετά τον θάνατο ενός 29χρονου σε τροχαίο δυστύχημα με το μηχανάκι που οδηγούσε.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο της Αχαΐας μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι, όπου ο άτυχος 29χρονος που οδηγούσε το μηχανάκι του συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.

Σύμφωνα με το tempo24.gr από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε εκτροπή οχήματος στην 111, στο ύψος του Πρέβεδου, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο και ένας 16χρονος.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη της πορείας του, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο όχημα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
107
106
99
94
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά»
Νέες αποκαλύψεις για την αγνοούμενη Λόρα - Οι «σκοτεινές» σκέψεις, η σχεδιασμένη φυγή και οι γονε΄ςι της που αρνούνταο οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και κάνουν ό,τι μπορούν για να την βρουν
Η 16χρονη Λόρα
«Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά» είπε ο 44χρονος στον αδερφό του μετά τη δολοφονία στο Αγρίνιο
Ο αδερφός του 44χρονου είπε ότι τα πράγματα με το θύμα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα, όταν ο 50χρονος πίστευε πως ο δράστης είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του
Το αυτοκίνητο, το θύμα (κάτω) και ο δράστης (επάνω)
Newsit logo
Newsit logo