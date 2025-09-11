Τραγωδία στην Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – Δύο νεκροί

Τραγωδία συνέβη στην Αχαΐα, το βράδυ της Πέμπτης 11.09.2025, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ υπάρχουν και τραυματίες, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και ο οδηγός του να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική αναφέρει: Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, την τελευταία του πνοή άφησε ένα ακόμη άτομο, ο άνδρας ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Στο ΙΧ φέρεται να επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιοι επέβαιναν.