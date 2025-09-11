Ελλάδα

Τραγωδία στην Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – Δύο νεκροί

Η οδηγός του αυτοκινήτου που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση
Φωτιά σε αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες / Photo / tempo24

Τραγωδία συνέβη στην Αχαΐα, το βράδυ της Πέμπτης 11.09.2025, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ υπάρχουν και τραυματίες, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και ο οδηγός του να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική αναφέρει: Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, την τελευταία του πνοή άφησε ένα ακόμη άτομο, ο άνδρας ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Στο ΙΧ φέρεται να επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιοι επέβαιναν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo