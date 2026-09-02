Ελλάδα

Φωτιά στον Μύτικα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση: Στην «μάχη» 8 αεροσκάφη

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά στη Θήβα
Photo / radiothiva
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Συναγερμός σήμανε στην Θήβα για φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 02.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.

Φωτιά στην Θήβα
Photo / permissos.gr
Φωτιά στην Θήβα
Photo / permissos.gr

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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Ελλάδα
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