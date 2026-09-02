Φωτιά στον Μύτικα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση: Στην «μάχη» 8 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε στην Θήβα για φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 02.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 16 οχήματα και 8 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.