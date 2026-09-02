Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη – Στο «πορτοκαλί» Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Αιγαίου

Σε συναγερμό αύριο η Πυροσβεστική την Πέμπτη (03.09.2026) σε έξι περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη (03.09.2026), σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

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Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.