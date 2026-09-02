Ελλάδα

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε ο 10χρονος που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά – Επικοινώνησε με τη ναυαγοσώστρια που τον έσωσε

Με το που άνοιξε τα μάτια του, επικοινώνησε με βιντεοκλήση με την ναυαγοσώστρια που του έκανε ΚΑΡΠΑ λέγοντάς της «ευχαριστώ» που του έσωσε τη ζωή
Νοσοκομείο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Χαμόγελα στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για την κατάσταση υγείας του 10χρονου που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά. Το παιδί, δίνοντας σκληρή μάχη για την υγεία του κατάφερε να βγει νικητής και οι γιατροί ήδη των αποσωλήνωσαν.

Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων, οι γιατροί του νοσοκομείου της Πάτρας έκριναν πως η κατάσταση υγείας του 10χρονου όλο και βελτιώνεται. Έτσι το παιδί άνοιξε σήμερα (02.09.2026) τα μάτια του, αντικρύζοντας τα χαμόγελα γιατρών και νοσηλευτών της ΜΕΘ Παίδων. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ανδρέας Ηλιάδης με τους συνεργάτες του.

Ο γνωστός εντατικολόγος μίλησε στην ΕΡΤ δηλώνοντας ικανοποιημένος για την υγεία του μικρού μαχητή. Ανέφερε μάλιστα πως λίγη ώρα μετά την αποσωλήνωσή του μίλησε με βιντεοκλήση με την ναυαγοσώστρια που του έκανε ΚΑΡΠΑ το πρώτο κρίσιμο διάστημα.

«Σε ευχαριστώ» της είπε συγκινημένος.

Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων, Α. Ηλιάδης, τόνισε ότι ήταν σημαντικό για την θετική εξέλιξη του περιστατικού ότι λειτούργησε με επιτυχία όλη η «αλυσίδα» του προσωπικού υγείας (η ΚΑΡΠΑ που έγινε από τη ναυαγοσώστρια της παραλίας, η παραλαβή από το ΕΚΑΒ και εν συνεχεία η διακομιδή του παιδιού στα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου μέχρι την υποδοχή και νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας).

Το σοβαρό ατύχημα έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία. Ο 10χρονος φέρεται  να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού από τις βουτιές στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Γνωστοί και λουόμενοι κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 10χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Στη συνέχεια και λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του αγοριού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του.

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