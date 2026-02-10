Ελλάδα

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 58χρονος στο υπόστεγο του σπιτιού του

Ο άτυχος 58χρονος ήταν οικοδόμος στο επάγγελμα και διέμενε μόνος του στην Ιστιαία
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 58 ετών στη βόρεια Εύβοια χθες (10.02.2026), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πίσω πλευρά του σπιτιού όπου διέμενε, στο υπόστεγο της οικίας στη βόρεια Εύβοια στην περιοχή της Ιστιαίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος ήταν οικοδόμος στο επάγγελμα και διέμενε μόνος του στην Ιστιαία, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του ζουν στη Φινλανδία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τρεις υπόπτους κατονόμασε o σμήναρχος για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Από το LinkedIn στην προφυλάκιση – Οι απειλές και ο «Στίβεν Γουέιν»
Ο συνήγορός του επιβεβαίωσε ότι η προφυλάκιση αποτέλεσε προσωπικό αίτημα του ίδιου του σμηνάρχου, ο οποίος, όπως υποστήριξε, επιθυμεί να κριθεί από τη Δικαιοσύνη και να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί
Απολογία του 54χρονου σμηνάρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή δύο συλληφθέντες – Την Τετάρτη απολογούνται ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Το κύκλωμα, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως
Ο «θρόνος» με το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν
