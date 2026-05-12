Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Μετά από 3μιση ώρες μάχης των γιατρών στο Ασκληπιείο της Βούλας, αποφασίστηκε η 17χρονη που έπεσε μαζί με την φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολης, να διακομισθεί στο ΚΑΤ.

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου είχε σαν αποτέλεσμα η μια από τις 2 ανήλικες να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να είναι πολυτραυματίας και να μεταφέρθηκε διασωλημνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Πρόκειται για την κοπέλα η οποία είχε αφήσει το σημείωμα μέσα στο σακίδιο που εντοπίστηκε, στο οποίο ανέφερε την αγάπη προς τους γονείς της και στη συνέχεια έγραφε ότι δεν της αρέσει ο κόσμος που ζει και δεν θέλει άλλο να ζει σε αυτόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το κορίτσι που δεν διέμενε στην μοιραία πολυκατοικία.

«Μαμά, μπαμπά εδώ και τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω Πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά, το ξέρω. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», έγραφε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Live News, στο σημείωμα μιας σελίδα που βρέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άλλο κορίτσι, το οποίο διέμενε στην πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τη συνοδεία αστυνομία, ενώ συγκεντρωμένο στο Ασκληπιείο είναι η μητέρα και οι συγγενείς του κοριτσιού που παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Δήλωση του διοικητή νοσοκομείου Ασκληπιείο της Βούλας, Αιμίλιου Βουγιουκλάκη:

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υπεβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια», αναφέρει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Δήλωση Γιάννη Παπαδομαρκάκη, Γενικού Γραμματέα υπουργείου Παιδείας:

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 12, όταν οι δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μια εκ των δύο, ανέβηκαν πάνω σε αυτή. Οι δύο τους φέρεται να ήταν αποφασισμένες να πέσουν στο κενό, κάτι το οποίο έκαναν λίγο αργότερα. Στην ταράτσα η μια από τις 17χρονες άφησε το σακίδιό της μέσα στο οποίο υπήρχε ένα σημείωμα, το οποίο προοριζόταν για τους γονείς της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί και μετά την πτώση των δύο κοριτσιών υπήρξε κάποιο μπέρδεμα και ειδοποιήθηκε ο γονέας ενός άλλου παιδιού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ο πατέρας το συγκεκριμένου κοριτσιού να πάει στο νοσοκομείο, όπου εκεί πληροφορήθηκε ότι η κόρη του δεν ήταν μία από τις δύο ανήλικες που έπεσαν στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.