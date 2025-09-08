Ελλάδα

Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε
Τροχαίο με μηχανή
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Ίο με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μηχανής. Το τραγικό περιστατικό έγινε στον επαρχιακό δρόμο Κάμπου – Χώρας Ίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα στην Ίο συνέβη χθες (07.09.2025) το βράδυ όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί βαριά ο νεαρός αναβάτης.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo