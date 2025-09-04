Ελλάδα

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 40χρονος πέθανε την ώρα που καθόταν σε καφενείο

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν
ασθενοφορο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στην Κρήτη, την ώρα που έπινε τον καφέ του με φίλους σε καφενείο σε χωριό στο Ηράκλειο.

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025) στις Γκαγκάλες στο Ηράκλειο, όταν ένας 40χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μέσα σε καφενείο του χωριού, μπροστά στους υπόλοιπους θαμώνες.

Σύμφωνα με το creta24, οι παρευρισκόμενοι εντόπισαν τον άτυχο άνδρα αναίσθητο, καθισμένο σε καρέκλα, χωρίς να ανταποκρίνεται και χωρίς να έχει σφυγμό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος του.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στον ανακριτή υπό δρακόντεια μέτρα τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι 3 δικογραφίες και ο τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι συλληφθέντες στα δικαστήρια Χανίων
Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Το πείραγμα στις αντλίες με «πασιέντζα» και τα κέρδη των 3 εκατ. ευρώ
Στο κύκλωμα της λαθρεμπορίας συμμετείχαν 9 πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Αγίους Αναργύρους, Καματερό, Άρτα, Λακωνία, Τρίκαλα στα οποία κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα και εφοδίαζαν τα οχήματα τους ανυποψίαστοι πολίτες
Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων 12
Θρίλερ με το 30 ημερών μωρό που βρέθηκε παρατημένο στην Ακρόπολη – Οι ομοιότητες με το περιστατικό του βρέφους στον Άλιμο
Στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων βρέθηκε μια γυναίκα Ρομά, η οποία κατήγγειλε, ότι ένας άνδρας της πήρε το παιδί μέσα από το σούπερ μάρκετ όπου είχε πάει να ψωνίσει
Το σημείο που βρέθηκε παρατημένο το μωρό
