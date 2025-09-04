Τραγωδία στο Ηράκλειο: 40χρονος πέθανε την ώρα που καθόταν σε καφενείο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στην Κρήτη, την ώρα που έπινε τον καφέ του με φίλους σε καφενείο σε χωριό στο Ηράκλειο.

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025) στις Γκαγκάλες στο Ηράκλειο, όταν ένας 40χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μέσα σε καφενείο του χωριού, μπροστά στους υπόλοιπους θαμώνες.

Σύμφωνα με το creta24, οι παρευρισκόμενοι εντόπισαν τον άτυχο άνδρα αναίσθητο, καθισμένο σε καρέκλα, χωρίς να ανταποκρίνεται και χωρίς να έχει σφυγμό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος του.