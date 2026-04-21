Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε αποθήκη – Τον βρήκε ο αδερφός του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αλμυρού Βόλου, καθώς εντοπίστηκε την Τρίτη (21.04.2026)μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του απαγχονισμένος ένας 52χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, τον 52χρονο βρήκε νεκρό ο αδερφός του, ο οποίος τον αναζητούσε. Ο 52χρονος δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ανησύχησε. Μετέβη στο σπίτι του στον Αλμυρό Βόλου, στο οποίο δεν ήταν κανείς.

Μόλις προχώρησε λίγα βήματα προς την αποθήκη με το θέαμα που αντίκρισε πάγωσε. Ο 52χρονος είχε απαγχονιστεί, ενώ ο αδερφός αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν.

Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.