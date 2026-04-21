Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε αποθήκη – Τον βρήκε ο αδερφός του

Κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν
Ασθενοφόρο / (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αλμυρού Βόλου, καθώς εντοπίστηκε την Τρίτη (21.04.2026)μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του απαγχονισμένος ένας 52χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, τον 52χρονο βρήκε νεκρό ο αδερφός του, ο οποίος τον αναζητούσε. Ο 52χρονος δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ανησύχησε. Μετέβη στο σπίτι του στον Αλμυρό Βόλου, στο οποίο δεν ήταν κανείς.

Μόλις προχώρησε λίγα βήματα προς την αποθήκη με το θέαμα που αντίκρισε πάγωσε. Ο 52χρονος είχε απαγχονιστεί, ενώ ο αδερφός αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν.

Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Σχεδίασε τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»: Ανοιχτό rebranding με κάλεσμα του υπουργείου Υποδομών σε όλους τους designers
ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ καλούν σχεδιαστές, γραφίστες, φοιτητές, δημιουργικά γραφεία αλλά και ερασιτέχνες να σχεδιάσουν τη νέα οπτική ταυτότητα των οχημάτων, με βραβείο 10.000 ευρώ για τις καλύτερες προτάσεις
Αστικά λεωφορεία
Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά
Το κοινωφελές Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» ιδρύθηκε επίσημα το 2022 με πρωτοβουλία του Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλου, Προέδρου του Ιδρύματος, με στόχο να συνεχίσει το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου για ουσιαστική κοινωνική συνεισφορά στην Ελλάδα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
