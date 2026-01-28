Ελλάδα

Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Σε ετοιμότητα C-130 για την άμεση επιστροφή των σορών στην Ελλάδα

Μέσα στις επόμενες ώρες θα επιστρέψουν οι σοροί στην Ελλάδα
C-130
C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ και ολόκληρη η Ελλάδα θρηνούν για το θάνατο 7 οπαδών του στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, με τις σορούς των νεκρών να αναμένονται πια άμεσα στη χώρα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην Ελευσίνα βρίσκονται σε ετοιμότητα C-130 για να μεταφερθούν στη Ρουμανία και να φέρουν πίσω στην Ελλάδα τις σορούς των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ που βύθισαν σε πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μάλιστα ο Γιώργος Μίνος στην ΕΡΤ, η επιστροφή των νεκρών στην Ελλάδα και τις οικογένειές τους, μπορεί να γίνεται και μέσα στις επόμενες ώρες.

