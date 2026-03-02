Ελλάδα

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

Το τραγικό συμβάν στον Πειραιά σημειώθηκε στις 9.45 το βράδυ της Κυριακής (01.03.2026) και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι.
Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια 17χρονης έχασε τη ζωή της πέφτοντας από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας.

Το τραγικό συμβάν στον Πειραιά σημειώθηκε στις 9.45 το βράδυ της Κυριακής (01.03.2026) και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η 17χρονη ήταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερις φίλους. Για άγνωστο λόγο η κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι με την αστυνομία να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Συνελήφθη η μητέρα της 17χρονης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αναμένονται οι καταθέσεις των φίλων της κοπέλας προκειμένου να γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη.

