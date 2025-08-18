Τρεις επιχειρήσεις του Λιμενικού σε Γαύδο και Καλαμάτα σε 24 ώρες – Διασώθηκαν 165 μετανάστες

Με 3 νέες διασώσεις μεταναστών, αυτή τη φορά σε Καλαμάτα και Γαύδο, ήρθαν αντιμέτωποι, την τελευταία ημέρα, μέλη του Λιμενικού Σώματος και του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συνολικά βρέθηκαν και διασώθηκαν τόσο από Καλαμάτα όσο και από Γαύδο 165 άτομα. Το πρώτο περιστατικό έγινε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όταν δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας εντόπισε λέμβο με 58 μετανάστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δεξαμενόπλοιο με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού μετέφερε τους μετανάστες στο λιμάνι της Γαύδου.

Στη δεύτερη περίπτωση, έγινε επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού και μέσου της δύναμης FRONTEX 68 μεταναστών και πάλι στα ανοιχτά της Γαύδου.

Το βράδυ της Κυριακής, εντοπίστηκαν 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας 39 άτομα που επέβαιναν και αυτά σε λέμβο.

Και σε αυτή την περίπτωση η διάσωσή τους έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού, και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των μεταναστών αλλά και τις έρευνες για τον εντοπισμό των διακινητών.