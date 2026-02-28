Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τραμ

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (28.02.2026) από την ημέρα που συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στα Τέμπη, και η χώρα «παραλύει» από απεργίες, πορείες και συλλαλητήρια με χιλιάδες κόσμου να ζητά δικαίωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 ενώ στους δρόμους θα βγουν οικογένειες και σωματεία σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλη της χώρας.

Σε πάνω από 90 πόλεις της Ελλάδας έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια σήμερα, ως ένδειξη μνήμης για τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την ομαλή διεξαγωγή της πορείας ενώ τροποποιήσεις και στα ΜΜΜ. Την ίδια στιγμή, ομοσπονδίες και σωματεία ανακοίνωσαν απεργίες.

Πέρα από την Ελλάδα, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πόλεις του εξωτερικού.

Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Σύνθημά τους «δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».

Η συγκέντρωση στη Λάρισα έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.

Παράλληλα, στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Επίσης, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.

Ο «χάρτης» των συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα (11 π.μ.) θα γίνουν προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία όπως στην πλατεία Ομονοίας και στα Προπύλαια.

Την ίδια ώρα, συλλαλητήριο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, με φοιτητές και μαθητές να προγραμματίζουν στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήρια αναμένονται και στις παρακάτω πόλεις:

Στην Πάτρα , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου.

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου. Στη Λάρισα , στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ.

, στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ. Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Αγρίνιο , στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Στο Αίγιο , στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Στην Αλεξάνδρεια , στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Στην Αλεξανδρούπολη , στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο

, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Στο Αλιβέρι , στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο Στον Αλμυρό , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Αμύνταιο , στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο Στην Άμφισσα , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα Στην Άρτα , στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Στην Αριδαία , στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου Στη Βέροια , στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στον Βόλο , στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου Στα Γιάννενα , στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου Στα Γιαννιτσά , στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ Στα Γρεβενά , στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Δράμα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Έδεσσα , στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες Στην Ελασσόνα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στη Ζάκυνθο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου Στην Ηγουμενίτσα , στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στο Ηράκλειο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας Στην Θάσο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα Στην Θήβα , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Ιεράπετρα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Ικαρία , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου Στην Ιστιαία , στις 11 π.μ. στην πλατεία

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Στην Καβάλα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Καλαμάτα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Κάλυμνο , στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Στην Καρδίτσα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Καρπενήσι , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Καστοριά , στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια

, στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια Στην Κατερίνη , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Κέρκυρα , στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα

, στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα Στο Κιλκίς , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης Στην Κοζάνη , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Κομοτηνή , στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Κόρινθο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια Στην Κω , στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας Στην Λαμία , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου Στην Λέρο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου Στην Λευκάδα , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά Στην Λήμνο , στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας

, στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας Στην Λιβαδειά , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Μαντούδι , στις 11 π.μ. στην πλατεία

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Στο Μεσολόγγι , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στη Μυτιλήνη , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς Στη Νάουσα , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στο Ναύπλιο , στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στη Ναύπακτο , στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου Στην Ξάνθη , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Ορεστιάδα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στον Πολύγυρο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου Στην Πτολεμαΐδα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στον Πύργο , στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα) Στο Ρέθυμνο , στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

, στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη Στη Ρόδο , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου Στη Σάμο , στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στην Σαντορίνη , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών Στις Σέρρες , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας Στη Σητεία , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στη Σκόπελο , στις 12 το μεσημέρι στην παραλία

, στις 12 το μεσημέρι στην παραλία Στη Σκύδρα , στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου) Στη Σπάρτη , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στα Τρίκαλα , στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Τρίπολη , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού Στην Φλώρινα , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη Στους Φούρνους , στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία

, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στη Χαλκίδα , στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Στη Χίο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου.

Πώς θα λειτουργήσουν λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό τραμ

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, 6 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας Βενιζέλου Αγίας Σοφίας Πανεπιστήμιο Σιντριβάνι

Λόγω της «μαύρης» επετείου, ομοσπονδίες και σωματεία ανακοίνωσαν απεργίες. Μεταξύ αυτών, ΓΣΕΕ, Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Ομοσπονδία Οικοδόμων, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τέλος, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώνονταν στο μνημείο των θυμάτων στην πλατεία ΟΣΕ, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στη μνήμη των 57 νεκρών. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε σημείο σιωπηλής τιμής, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να περνούν διακριτικά, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και θεωρείται κομβική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.