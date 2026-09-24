Τρίκαλα: Κινηματογραφική καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς μετά από απόπειρα απάτης

Άγρια καταδίωξη εκτυλίχθηκε στον Ε65 στα Τρίκαλα, μετά από απόπειρα απάτης που σημειώθηκε στην Πεύκη Καλαμπάκας το βράδυ της Πέμπτης (24.09.2026).

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Α.Τ. Μετεώρων, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την καταδίωξή τους στα Τρίκαλα.

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Το… κυνηγητό εξελίχθηκε στο ύψος του Μουργκανίου, με τους υπόπτους να αναπτύσσουν ταχύτητα και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν.

Σύμφωνα με το Trikalavoice.gr, στην επιχείρηση πήραν μέρος αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Η καταδίωξη έλαβε τέλος στα διόδια Λόγγου Τρικάλων, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στη σύλληψη των δραστών.