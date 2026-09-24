Εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στη Νίκαια για την εξαφάνιση της Μαργαρίτας Δ., 16 ετών. Πληροφορίες για την ανήλικη έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Πέμπτης (24.09.2026).

Στην ανακοίνωσή του για την εξαφάνιση της 16χρονης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι από τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026 αγνοούνται τα ίχνη της Μαργαρίτας Δ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.