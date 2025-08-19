Ελλάδα

Τρίπολη: Σοκαριστικό βίντεο με αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό

Το αυτοκίνητο κινούταν για πολύ ώρα ανάποδα στην αριστερή λωρίδα πριν καταφέρει να βγει από τον αυτοκινητόδρομο
Το αυτοκίνητο που κινούταν ανάποδα στην Εθνική Οδ
Το αυτοκίνητο που κινούταν ανάποδα στην Εθνική Οδό / φωτό από βίντεο TikTok

Τρόμο προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χθες, Δευτέρα (18/8/2025), στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης.

Το βίντεο, από το περιστατικό που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Τρίπολης, έχει γίνει viral στα social media και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε για πολύ ώρα στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί, όπως φαίνεται να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή για τους υπολοίπους, μέχρι να καταφέρει να βγει από τον δρόμο.

Πολλοί άνθρωποι που είδαν το βίντεο στα social media εξέφρασαν την ανησυχία τους, αλλά και άλλοι αντέδρασαν με τρόπο χιουμοριστικό. Ένας χρήστης σχολίασε «Και είναι και αριστερά. Παναγία μου» ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν διαφορετικά λέγοντας για αστείο: «Από Αγγλία το παλικάρι?» ή και «Γιατί, ενοχλώ; δεν ενοχλώ! Να εδώ στην ακρούλα θα πάω».

@konstantinosmakridis #fypage #fyp #funny #greece ♬ The Benny Hill Show – The Edwin Davids Jazz Band

Αν τα χάσατε

Ευτυχώς, οι υπόλοιποι οδηγοί ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και είχαν πλήρη ορατότητα καθώς ήταν ακόμα πρωί και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένας χρόνος από το δυστύχημα με τον 19χρονο Γιάννη στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική - «Σώσαμε πολλές ζωές παιδιών» λέει ο πατέρας του
«Όπου ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει λούνα παρκ το μόνο πράγμα που θέλουμε να ξέρουμε και μαθαίνουμε επι τόπου είναι αν λειτουργεί με άδεια»
Τραγωδία σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική 1
Newsit logo
Newsit logo