Τρίπολη: Σοκαριστικό βίντεο με αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό

Τρόμο προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χθες, Δευτέρα (18/8/2025), στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης.

Το βίντεο, από το περιστατικό που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Τρίπολης, έχει γίνει viral στα social media και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε για πολύ ώρα στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί, όπως φαίνεται να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή για τους υπολοίπους, μέχρι να καταφέρει να βγει από τον δρόμο.

Πολλοί άνθρωποι που είδαν το βίντεο στα social media εξέφρασαν την ανησυχία τους, αλλά και άλλοι αντέδρασαν με τρόπο χιουμοριστικό. Ένας χρήστης σχολίασε «Και είναι και αριστερά. Παναγία μου» ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν διαφορετικά λέγοντας για αστείο: «Από Αγγλία το παλικάρι?» ή και «Γιατί, ενοχλώ; δεν ενοχλώ! Να εδώ στην ακρούλα θα πάω».

Ευτυχώς, οι υπόλοιποι οδηγοί ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και είχαν πλήρη ορατότητα καθώς ήταν ακόμα πρωί και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.