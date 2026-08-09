Ελλάδα

Τροχαίο Αθηνών – Σουνίου: Ο οδηγός παρέσυρε την μηχανή των αστυνομικών ενώ έκανε αναστροφή – Στο 401 ΣΝ οι δύο τραυματίες

Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης υπάρχει κλειστή στροφή που περιορίζει την ορατότητα των οδηγών – Σε πιο σοβαρή κατάσταση ο ένας αστυνομικός τραυματίας – Πώς έγινε το τροχαίο
Τροχαίο Αθηνών – Σουνίου: Ο οδηγός παρέσυρε την μηχανή των αστυνομικών ενώ έκανε αναστροφή – Στο 401 ΣΝ οι δύο τραυματίες
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Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο παραμένουν οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν στο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (08.08.2026) στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Νεότερες πληροφορίες για το σοβαρό τροχαίο αναφέρουν πως αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες επιχείρησε να κάνει αναστροφή επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, μπροστά στην παραλία Πεύκο, για να επιστρέψει προς Αθήνα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παρασύρει την μηχανή των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι δύο αστυνομικοί εκσφενδονίστηκαν από τη μοτοσικλέτα τους και κατέληξαν με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Συνάδελφοί τους και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση ενώ ο δεύτερος έχει πάρει ήδη εξιτήριο.

Στο μεταξύ, ο Γερμανός οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του τροχαίου βρίσκεται κλειστή στροφή η οποία περιορίζει σημαντικά την ορατότητα των οδηγών.

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