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Γαλάζιες Σημαίες 2026: Αυτές είναι οι 17 καλύτερες ακτές στην Αττική

Η Αττική φέτος λαμβάνει ισχυρή παρουσία στις βραβευμένες ακτές με αρκετές παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ευρύτερων περιοχών της
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Δεκαεπτά παραλίες της Αττικής περιλαμβάνονται στην λίστα με τις 624 που έλαβαν φέτος Γαλάζια Σημαία. Ανάμεσα σε αυτές είναι του Σουνίου και της Γλυφάδας.

Η χώρα βρίσκεται ξανά στη 2η θέση ανάμεσα σε 51 συμμετέχουσες χώρες, συγκεντρώνοντας το 14% των βραβευμένων ακτών με Γαλάζια Σημαία, παγκοσμίως. Όσον αφορά την Αττική, φέτος λαμβάνει ισχυρή παρουσία με αρκετές παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ευρύτερων περιοχών να περιλαμβάνονται στη λίστα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναβάθμιση των οργανωμένων ακτών της.

Ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές αναδείχθηκε πρώτος νομός στην Χώρα, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής

Δήμος Μαραθώνος:

  • Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος:

  • Διασταύρωση
  • Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

  • Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής:

  • Σούνιο/Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού:

  • Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
  • Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
  • Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
  • Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

  • Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
  • Βούλα Α
  • Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας:

  • Γλυφάδα
  • Γλυφάδα Α
  • Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων:

  • Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας:

  • Αγ. Μαρίνα

Δείτε εδώ τη λίστα με τις βραβευμένες ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή συνολικά βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

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