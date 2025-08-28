Τροχαίο δυστύχημα με δυο 16χρονους στην Καστοριά: Τα ίχνη από το φρενάρισμα δείχνουν πως συνέβη κάτι απρόβλεπτο

Βαρύ είναι το κλίμα στην Καστοριά μετά το τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08/2025) που έκοψε το νήμα της ζωής σε δυο 16χρονους.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου στην Καστοριά με τις οικογένειες των δυο 16χρονων να έχουν τυλιχθεί στο πένθος και να ζητούν απαντήσεις για το τι έγινε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star οι αρχές ερευνούν για να μάθουν τι ακριβώς έγινε και χάθηκαν έτσι άδικα τα δύο παιδιά που ξεκίνησαν για μια βόλτα στο διπλανό χωριό.

Στο σημείο που έγινε το δυστύχημα είναι μια μεγάλη ευθεία.Τα ίχνη από το φρενάρισμα που υπάρχουν στο οδόστρωμα δείχνουν πως συνέβη κάτι απρόβλεπτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα είναι:

-Το πρώτο, να πετάχτηκε απότομα μπροστά στο αυτοκίνητο κάποιο άγριο ζώο, αρκούδα ή αγριογούρουνο.

-Το δεύτερο, να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος

-Και το τρίτο σενάριο είναι ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό στο χωριό πως πέρασε την διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό προκειμένου να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να έφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητο με τις τραγικές συνέπειες

Οι κηδείες των δύο νέων θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώ ματαιώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή.