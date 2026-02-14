Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: «Με το ζόρι αναπνέουν, είναι σε σοκ», λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου

Στο νοσοκομείο Παίδων οσηλεύονται οι άλλοι δύο ανήλικοι που που επέβαιναν στο αυτοκίνητο
Τροχαίο στη Λούτσα
Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου στη Λούτσα

Ολόκληρη η Λούτσα θρηνεί για τον τραγικό θάνατο του 15χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026). Οι κάτοικοι άκουσαν τον δυνατό θόρυβο από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου με δέντρο και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Όπως προέκυψε, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 15χρονος, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του.

Το σημείο όπου συνέβη η τραγωδία έχει μετατραπεί σε τόπο μνήμης, όπου συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι αφήνουν λουλούδια για να τιμήσουν τον 15χρονο που χάθηκε τόσο άδικα.

Οι τρεις έφηβοι ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους, φίλοι από μικρή ηλικία, με κοινά όνειρα για το μέλλον. Ένα νεανικό λάθος, όμως, αποδείχθηκε μοιραίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του οχήματος από τους γονείς του για να βγει βόλτα με τους φίλους του στη Λούτσα, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτή η απόφαση θα είχε τόσο τραγική κατάληξη.

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα μίλησε και η αδερφή του 15χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, που όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, ο ανήλικος οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να κάσει τη ζωή του ο συνομήλικος φίλος του και να τραυματιστεί ακόμη ένας ανήλικος.

«Ναι ο αδερφός μου είναι… Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του, τα πλευρά του. Δεν μας είπαν αν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι, με το ζόρι αναπνέουν.

Δεν είναι περίεργος ακριβώς, απλά έτυχε».

 

Μετά το φονικό τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός σε κατάσταση σοκ και βλέποντας τον φίλο του να εκσφενδονίζεται από το αυτοκίνητο και να σκοτώνεται ακαριαία, άρχισε να φωνάζει: «Τι έκανα, τι έκανα, σκότωσα τον φίλο μου».

Ο 15χρονος -που νοσηλεύεται όπως και ο δεύτερος τραυματίας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»-συνεχίζει να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση σύμφωνα με την μητέρα του, η οποία περιγράφει τα όσα της μετέφερε ο γιος της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
99
90
88
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το Κατάκολο εκπέμπει SOS από την κακοκαιρία: Ο βράχος 40 τόνων συνεχίζει να απειλεί σπίτια – Δεν έχουν τέλος οι κατολισθήσεις
Ο βράχος που έχει μέγεθος μικρού φορτηγού, έχει ισορροπήσει προσωρινά στην πλαγιά - Εκκενώθηκαν τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευθεία του - Δεν σταματούν οι πτώσεις δέντρων, έκλεισαν και δρόμοι
Βουνό
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια – Οι παραβάσεις χρόνων και τα «παζάρια»
Τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη – Ασήκωτο το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα 8
Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα – «Έδειξε τι σημαίνει αξιοπρέπεια»
Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως μέσω της ανακουφιστικής φροντίδας, ο πατέρας μπόρεσε να φύγει από τη ζωή με αξιοπρέπεια, αγάπη και ανακούφιση
Η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, Λένα Παπαληγούρα, στην κηδεία του πατέρα της
«Μην πεις τίποτα στη μάνα σου, πάμε βόλτα με το αμάξι» φέρεται να είπε στον φίλο του ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
«Ο γιος μου είναι χάλια από χθες. Το αυτοκίνητο το πήραν στα κρυφά, δεν είχαμε ιδέα» λέει στο newsit.gr η μητέρα του ανήλικου οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου
Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα
20
Newsit logo
Newsit logo