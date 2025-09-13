Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 79χρονη από μετωπική αυτοκινήτων – Στο νοσοκομείο 2 άνδρες

Μία γυναίκα 79 χρόνων άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 άτομα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025) στην επαρχιακή οδό της Θεσσαλονίκη Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι 2 οδηγοί.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 79χρονη συνεπιβάτης του 83χρονου οδηγού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.