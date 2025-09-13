Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 79χρονη από μετωπική αυτοκινήτων – Στο νοσοκομείο 2 άνδρες

Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος
Car crash with two vehicles collided at traffic accident site on American street.
Φωτογραφία αρχείου iStock

Μία γυναίκα 79 χρόνων άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 άτομα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025) στην επαρχιακή οδό της Θεσσαλονίκη Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι 2 οδηγοί.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 79χρονη συνεπιβάτης του 83χρονου οδηγού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

