Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο – 87χρονος έκανε «βουτιά θανάτου» σε γκρεμό

Η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα το ατύχημα να σχετίζεται με παθολογικά αίτια
Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο του ηλικιωμένου
Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο του ηλικιωμένου / φωτό από creta24

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο συνέβη σήμερα, Σάββατο (30/8/2025), υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας 87χρονος οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό βρίσκοντας ακαριαία τραγικό θάνατο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές του δήμου Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 87χρονος βγήκε από την πορεία του και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Μαρτυρία ηλικιωμένου στο Creta24, που περιγράφει το θανατηφόρο τροχαίο είναι σοκαριστική. Όπως λέει, ο ίδιος κλάδευε λεμόνια όταν άκουσε ένα έντονο μαρσάρισμα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε το όχημα του ηλικιωμένου να κάνει «άλμα», να σπάει μια ελιά και να καταλήγει στον γκρεμό και να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Γύρισα και είδα μια σκόνη και τον ουρανό του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πήδηξε, δεν ακούμπησε στον γκρεμό. Έκανε “άλμα”, χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, διέλυσε και έσπασε μια ελιά».

Ο αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε, φώναξε το όνομα του ηλικιωμένου αλλά ο ίδιος δεν αποκρίθηκε ποτέ. «Ο άνθρωπος έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει. Φώναξα “Μιχάλη” αλλά τίποτα…».

Το σημείο του τροχαίου
Το σημείο του τροχαίου / cret24
τροχαιο
φωτό από creta24

hrakleio troxiao

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να απεγκλωβίσει τον ηλικιωμένο αλλά και όχημα της πυροσβεστικής προκειμένου να βοηθήσει στη μεταφορά του.

Με το ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ ερευνάται η πιθανότητα το ατύχημα να σχετίζεται με παθολογικά αίτια.

