Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Αυτός είναι ο 17χρονος οδηγός του μοιραίου φορτηγού

Μόλις 17 ετών είναι το τελευταίο θύμα στους δρόμους της Κρήτης. Ο Γιώργος Τ. άφησε την τελευταία του πνοή, στο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (08.09.2025) στον ΒΟΑΚ, στο Ηράκλειο λίγο πριν ενηλικιωθεί.

Η είδηση του θανάτου του 17χρονου στο θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο Γιώργος έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα Κρήτη TV και Creta24.gr, ο ανήλικος ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα και εγκλωβίστηκε στην καμπίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως σημειώνει, επίσης το Creta24.gr, στο τροχαίο δυστύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα και η Τροχαία ΒΟΑΚ διερευνά τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του 17χρονου αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.