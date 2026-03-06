Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στο Λουτράκι με θύμα έναν 20χρονο οδηγό μηχανής

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν ο συνεπιβάτης του θύματος και η 60χρονη οδηγός της άλλης μηχανή που εμπλέκεται στο τροχαίο
Ασθενοφόρο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Τραγωδία στο Λουτράκι με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με δυο μηχανές το βράδυ της Παρασκευής (06/03/2026).

Το τροχαίο δυστύχημα στο Λουτράκι σημειώθηκε στη διασταύρωση του γερμανικού δρόμου προς την κατασκήνωση,όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός του ενός δικύκλου.

Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
87
49
46
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάτρα: Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε σπίτι συνταξιούχου μαιευτήρα μετά από έφοδο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 83χρονο και κατέσχεσαν ψηφιακό υλικό που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχετίζεται με παιδική πορνογραφία
Παιδί
FT: Γιώργος Προκοπίου, ο Έλληνας εφοπλιστής που δεν λογαριάζει τους πυραύλους και τα drones στα Στενά του Ορμούζ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η πλειονότητα των πλοιοκτητών αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του Έλληνα εφοπλιστή συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο
Ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου 11
Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Συνελήφθη 48χρονος Σουδανός που απειλούσε με χειροβομβίδα στα χέρια και είχε άλλες δύο στο σακίδιο – Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης
Ο Σουδανός ήταν παλιός γνώριμος των αρχών καθώς ήταν σεσημασμένος για ναρκωτικά - Πώς τον συνέλαβαν
Η τσάντα στην οποία βρέθηκαν οι δύο χειροβομβίδες
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
25
Newsit logo
Newsit logo