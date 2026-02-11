Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην περιφερειακή Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο ο οδηγός – Καθυστερήσεις στο ύψος της εξόδου προς Αττική Οδό

Τροχαίο ατύχημα με έναν ελαφρά τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στην περιφερειακή Αιγάλεω, μετά από εκτροπή απορριμματοφόρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πως ο εργαζόμενος και οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προκληθεί το σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το απορριμματοφόρο τούμπαρε στην περιφερειακή του Αιγάλεω, στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η κυκλοφορία η οποία προς το παρόν γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Για τον απεγκλωβισμού του οδηγού επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.