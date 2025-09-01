Τροχαίο με νταλίκα στα Μέγαρα: Το όχημα πήρε φωτιά, κλειστή η εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου

Στιγμές τρόμου έζησαν οι οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα στο ρεύμα προς Αθήνα καθώς μια νταλίκα ανατράπηκε και στη συνέχεια έπιασε φωτιά.

Στο σημείο που ανατράπηκε η νταλίκα ακούστηκε έκρηξη και στη συνέχεια το όχημα έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα και οι οδηγοί να έχουν ακινητοποιηθεί στην Κακιά Σκάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της παλιάς εθνικής οδού και προς την Κόρινθο από τον κόμβο της Πάχης μέσω της παλιάς εθνικής οδού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο που ανατράπηκε η νταλίκα στα Μέγαρα βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της νταλίκας έχει τραυματιστεί ελαφρά.