Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο με νταλίκα στα Μέγαρα: Το όχημα πήρε φωτιά, κλειστή η εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου

Πως διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα - Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Κακιά Σκάλα
Ανατροπή νταλίκας

Στιγμές τρόμου έζησαν οι οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα στο ρεύμα προς Αθήνα καθώς μια νταλίκα ανατράπηκε και στη συνέχεια έπιασε φωτιά.

Στο σημείο που ανατράπηκε η νταλίκα ακούστηκε έκρηξη και στη συνέχεια το όχημα έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα και οι οδηγοί να έχουν ακινητοποιηθεί στην Κακιά Σκάλα. 

Νταλίκα εθνική οδός

Η τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της παλιάς εθνικής οδού και προς την Κόρινθο από τον κόμβο της Πάχης μέσω της παλιάς εθνικής οδού. 

Στο σημείο που ανατράπηκε η νταλίκα στα Μέγαρα βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της νταλίκας έχει τραυματιστεί ελαφρά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo